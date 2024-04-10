IZOBUYA ngemidlalo ephelele kule mpelasonto iligi ephezulu yebhola labesifazane kuleli, iHollywoodbets Super League ngemuva kokuhlaba ikhefu elincane ngenxa yokuthi iqembu lesizwe, iBanyana Banyana, belimatasa nemidlalo yokuhlungela ama-Olympic neNigeria.
Umdlalo ozobe ubhekwe kakhulu owezitshudeni lapho i-University of Johannesburg izodudulana ne-University of Western Cape ngeSonto ntambama.
Lo mdlalo uzocacisa ukuthi ngabe i-UJ, isazohamba yini ngegiya eliphezulu eqale ngalo isizini nokuthi i-UWC isaqhubeka nogingqigongqo ebikuwona njengoba ibingakawubambi kahle umgqigqo wayo.
Imidlalo yokuvula isizini isakhiqize imiphumela ebingalindelekile njengoba amanye amaqembu angenzanga kahle ngesizini edlule evule ngokucosha amaphuzu.
Lawo okulindeleke ukuthi afake ompetha, iMamelodi Sundowns ngaphansi kwengcindezi, alahla amaphuzu.
AmaSandawana nawo asehluliwe kanye eshaywa yi-UWC ngo 1-0, okwenza abe sendaweni yesibili ngamaphuzu angu-12 emidlalweni emihlanu.
Iqembu eliqhwakele iyona i-UJ enamaphuzu angu-13 ngemuva kwemidlalo eyisithupha. Isinqobe imidlalo emine yadlala ngokulingana kowodwa yahlulwa kowodwa.
ICopperbelts FC iyiqale kahle isizini ngokuzibeka endaweni yesithathu ngamaphuzu angu-12 emidlalweni eyisithupha. Inqobe emithathu yadlala ngokulingana kwemithathu.
I-JVW FC, TS Galaxy Queens ne-UWC bazobe bebheke ukuqala ukuthola imiphumela emihle ilandelana ukuze bakhuphuke kwi-log, basondele kwiSundowns.
I-JVW isendaweni yesikhombisa ngamaphuzu ayisishiyagalolunye emidlalweni emihlanu, ilandelwe yiGalaxy ne-UWC, abanamaphuzu ayisishiyagalolunye nayisishiyagalombili ngokwehlukana.
Iqembu okufanele libuye nonyawo oluhlukile ngemuva kwekhefu yiThunderbirds Ladies, esasemsileni ngeqanda emidlalweni eyisithupha.
Iqembu elingomakoti esigabeni esiphezulu, i-University of Fort Hare, liyiqale kahle isizini ngokunqoba umdlalo walo wokuvula kodwa kusukela lapho selithole isibhaxu kwemine ilandelana.
Abadlali abasheshe bashisa phambi kwamapali nguBusisiwe Ndimeni weGalaxy noThandi Rameri weCopperbelt, asebehlohle amagoli amahlanu ngamunye.
Balandelwa eduze nguTana Hollis weJVW noGugu Dhlamini we-UJ abanamagoli amane ngamunye.
Imidlalo yeHollywoodbets Super League kule mpelasonto:
NgoMgqibelo: 1pm - Thunderbirds Ladies v First Touch, Richmond United v JVW FC.
Ngo-3pm - University of Pretoria v City Lads, TUT Matsatsantsa FC v Copperbelt FC, TS Galaxy Queens v Durban Ladies FC, Royal AM v University of Fort Hare.
NgeSonto: 11.30am - Mamelodi Sundowns Ladies v Lindelani Ladies,
Ngo-3pm - University of Johannesburg v University of Western Cape.