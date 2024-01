OKUHLE kuyaqhubeka nokuyilandela iStellenbosch FC kulandela ukuhlabana ngemiklomelo yenyanga yeDStv Premiership komgadli wayo u-Iqraam Rayners nomqeqeshi uSteve Barker, abamenyezelwe njengabenze kahle ngoNovemba nangoDisemba nyakenye, emidlalweni yeligi.

IPremier Soccer League (PSL) ikumemezele izolo lokhu kuhambisana nokuthi igoli likaSipho Mbule weMamelodi Sundowns alishaye ngoDisemba, bexebula iCape Town Spurs ngo 3-0 eLoftus Versveld Stadium, yilona eliqokwe njengeDStv Premiership Goal of The Month. UBarker udle oweDStv Premiership Coach of The Month, uRayners wagoduka noweDStv Premiership Player of The Month.