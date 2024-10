NAKUBA ziqale zamthusa izindaba zokuqokelwa kumaKZN Sports Awards umdlali weKingdom Stars, uNozipho Ntshangase, kodwa kuphinde kwabusa umuzwa wenjabulo. Lo mdlali odabuka eNseleni, ngaseRichards Bay, ugqame ngesikhathi iStars iqhwakela esigabeni sesibili kwiTelkom Netball League. Uphinde adlalele iZiphozonke kwiKZN Netball Super League.

Uqokelwe emunxeni i-Sportswoman of the Year lapho ezobanga khona indondo nomsubathi uTayla Kavanagh nomdlali wekhilikithi uNonkululeko Mlaba. Abazonqoba eminxeni ehlukene bazoklonyeliswa ngezindondo emcimbini ozobanjelwa e-Durban International Convention Centre ngoMgqibelo ebusuku "Ngithukile ngesikhathi ngithola lezi zindaba kodwa ngijabule kakhulu. Ngiyaqala ngqa ukuqokelwa indondo enkulu kangaka. Ngithe uma sengicabanga ngabona ukuthi ngibe nesizini enhle lapho ngikwazile ukukhuphula khona izinga enkundleni ngaphinde ngalihola ngendlela efanele iqembu ngokuba yisibonelo esihle," kusho Ntshangase.

"Ngiqokwe nabanye besifazane abahamba phambili eKZN nasezweni lonke. Ukuba ngomunye wabathathu kukodwa kusho lukhulu. Kuyangikhuthaza ukuthi ngiqhubeke nokuzimisela." UNtshangase uthe yize umdlalo awuthanda kuqala kwakuwunobhutshuzwayo kodwa i-netball isimuvulele iminyango eminingi. "Ngisafunda emabangeni aphansi, ngangizifela ngebhola kodwa othisha babona ukuthi ngingangena kwi-netball. Angibange ngisabheka emuva njengoba ngaqhubeka ne-netball esikoleni ngaphinde ngadlalela amaqembu aseNseleni ngaze ngafinyelela kwiZiphozonke," usho kanje.

"Ngangingazi ukuthi ngizohamba ngize ngifinyelele kwiTelkom League naseqenjini lesizwe. Ngaphandle kwalokho, i-netball ingivulele amathuba kweZimnyama izindawo njengoba ngakwazi ukuthola umfundaze wokungena esikoleni semfundo ephakeme iTshwane University of Technology. "Ngibona ukuthi ngiyisibonelo esihle nasemphakathini waseNseleni ngoba bayakwazi ukungibuka kwithelevishini uma ngidlala futhi uma ngisekhaya bangikhombisa uthando oluyisimanga. Ngicabanga ukuthi nabazali bami bayaziqhenya ngami ngoba bayangeseka kukhona konke engikwenzayo." Uhlu oluphelele lwabaqokelwe amaKZN Sports Awards:

Indigenous Team of the Year: Induku, Ingqathu, Khokho School Team of the Year: Edendale Technical High (Football), Khombindlela Secondary School (Netball), Thuthukani Special School (Swimming) Team of the Year: Hollywoodbets Dolphin Ladies Cricket, KZN Junior Rhythmic Gymnastics, KZN Senior Rhythmic Gymnastics

Technical Official of the Year: Nkululeko Khumalo (Netball), Patricia Chadwick (Gymnastics), Thobile Mfeka (Boxing) Sportswoman of the Year with a Disability: Alani Ferreira (Swimming), Smilo Dlamini (Surfing), Sthabile Mnyandu (Table Tennis) Sportsman of the Year: Aphelele Fassi (Rugby), Hamish Lovemore (Canoeing), Keshav Maharaj (Cricket)

Sportswoman of the Year: Nonkululeko Mlaba (Cricket), Nozipho Ntshangase (Netball), Tyla Kavanagh (Swimming) Newcomer of the Year: Ntando Ncube (Boxing), Ottniel Baartman (Cricket), Siya Masuku (Rugby) Photographer of the Year: Gerhard Duraan, Graham Daniel, Kirsten Oliver.

Coach of the Year: Angelique Taai (Cricket), Ntombifuthi Khumalo (Football), Precious Mthembu (Netball) Sportsman of the Year with a Disability: Aaron Putz (Swimming), David Watts (Golf), Mhlengi Gwala (Triathlon) Federation of the Year: KZN Cricket Union, KZN Cycling, KZN Netball

Volunteer of the Year: Killian Govender (Sailing), Maggie Cavender (Netball), Wellington Magwaza (Gymnastics) Administrator of the Year: Gugu Ngema (Netball), Precious Nzimande (Sailing), Sandile Msimango (Golf) Junior Sportsmen of the Year: John Bothma (Tennis), Joshua Johnson (Cycling), Tom Truter (Swimming)