Phakathi kwabasiki bengqephu abangu-25 abasafufusa kubalwa laba:

Ntombikayise Khumalo (Lindiwe Khuzwayo A of F), Sphesihle Mathe (DUT), Liam Nisbet (SG International), Samukelisiwe Zulu (Esayidi Fashion School), Fundiswa Bhengu (Esayidi Fashion School), Relebohile Mongali (DUT), Ndlozi Sineziwe (PMB School of Fashion), Nduduzo Zwane (Lindiwe Khuzwayo Academy), Erin Seymour (Esayidi Fashion School), Balungile Ndlovu (PMB School of Fashion), Nontsikelelo Godlo (PMB School of Fashion), Beryl Sithole (PMB School of Fashion), Monwabisi Xulu (PMB School of Fashion), Krishan Ramdewu (PMB School of Fashion), Lindelwa Maseko (Inscape Education Group), Tamaryn Price (Esayidi Fashion School), Olwethu Payi (DUT), Avuyile Sihlobo (DUT), Nontuthuko Chagwe (DUT), Ayanda Zulu (Lindiwe Khuzwayo Academy), Kisha Williams (Fezile Fashion Skills Academy), Bongumusa Bhengu (Umgungundlovu TVET), Simngaye Zuma (Umgungundlovu TVET), Sanele Mkhize (Umgungundlovu TVET) noSiphesihle Mkhize (Umgungundlovu TVET).