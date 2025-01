UMawhoo usho lokhu esola uNaledi ngokungabi nayo inhlonipho kulandela isenzo sakhe sokugasela esiteji kusanandisa uGatsheni emcimbini iMthandeni Summer Experience. Isenzo sikaNaledi sicasule abantu abaningi abebethamele umcimbi waze wakhishwa.

Kuvela lo mbhalo-nje, uNaledi uke watholana phezulu nodadewabo kaMawhoo, okwenze abaningi basola ukuthi kube lula kuMawhoo ukuveza umbono ngoNaledi ngoba kunengxabano eqhubekayo ethinta udadewabo. UNaledi ubesanda kubhadlaza inkulumo ku-Tiktok okukholakala ukuthi ibikhulunywa udadewabo kaMawhoo, u-Amahle esola uNaledi ngokubulala unina wakhe ukuze anikele ngaye kusaziwayo waphesheya.

Amahle, Mawhoo’s sister and manager, has made shocking allegations against Naledi Aphiwe, claiming she murdered her mother for fame.



Just weeks after a tense confrontation with Mawhoo, Naledi took to social media to post a screen recording that purportedly contained a voice note… pic.twitter.com/OJOB6EQlN0