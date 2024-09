UMSAKAZI owazakhela udumo esiteshini Ukhozi FM nakwiGagasi FM, uSbu Buthelezi, usabise ngokwembula izinqe abaphathi boKhozi. USbu ubhale ekhasini lakhe le-Facebook ukuthi uzogeqa amagula ngabaphathi adlule ezandleni zabo encwadini ayibhale ngempilo yakhe esihloko sithi The Greatest Version of Me: My Last 60 Days versus My 14 Years in Ukhozi FM.

Le nsizwa eyayiyintandokazi kubalaleli, idalule ukuthi izoveza ukuthi abaphathi boKhozi balakha kanjani itulo elalihlanganisa izitha zakhe ngenhloso yokuqeda ngaye.