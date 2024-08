“Inhloso yethu wukubuyisa idumela lemidlalo yeshashalazi ngalo mcimbi ozothatha impelasonto yonke emagumbini awu-15 esizowasebenzisa ukusingatha izigcawu zawo ezehlukene,” kusho uSue.

Emidlalweni yeshashalazi ezokhonjiswa kubalwa iBorn Naked, My Fellow South African, umdlalo osuwole izindondo obhalwe wuMike van Graan othi My Name is Lucy Barton ozobe ukhonjiswa okokuqala kuleli nothi The Return of Elvis Du Pisanie kaPaul Slabolepzy.

Kuwona futhi umcimbi kuzonandisa iKZN Philharmonic Orchestra, Andrew Lloyd Webber, Tonya Koenderman, Adrian no-Emma-Jean Galliard.