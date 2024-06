Kubhekwe ukuthi aphinde amiswe kabi uSee It Again, ozogitshelwa uPiere Strydom, okuyihhashi alishiya kancane nyakenye, noGreen With Envy, ozogitshelwa uCraig Zackey.

Ihhashi lokugcina ukunqoba lo mqhudelwano iminyaka emibili ilandelana uDo It Again, owawuthatha ngo-2018 nango-2019. Ujokhi wokugcina ukwenza lokhu uRichard Fourie, owadla umhlanganiso no-Do It Again ngo-2019, noBelgarion ngo-2020.

Amahhashi azoqala iHollywoodbets Durban July: Royal Victory, 2. Barbaresco, 3. Without Question, 4. Future Swing, 5. Green With Envy, 6. Shoemaker, 7. Aragosta, 8. Purple Pitcher, 9. Winchester Mansion, 10. See It Again, 11. Oriental Charm, 12. Son of Raj, 13. Meridius, 14. Master Redoute, 15. Cousin Casey, 16. Double Superlative, 17. Flag Man, 18. Future Pearl.

Amahhashi amabili angama-reserve: Hluhluwe, Hotarubi.