UZOBHEKISA amabombo emcimbini wemiklomelo yeBallon d’Or, eFrance, ehlekela nxanye unozinti weMamelodi Sundowns neBafana Bafana, uRonwen Willliams, ngemva ukuqokwa kwakhe kwakamuva eminxeni emithathu yamaCaf Awards.

UWilliams (32) uqokelwe umklomelo i-Caf Interclub Men's Player of the Year, iMen's Goalkeeper of the Year noweCaf Player of the Year. Le miklomelo okungemikhulu ebholeni lase-Afrika, uzoyibanga nabadlali okubalwa kubona u-Ademola Lookman we-Atalante, Achraf Hakimi we-Paris Saint-Germain (PSG) nonozinti weChippa United, uStanley Nwabali.