Le ntokazi yaseZimbabwe, ihlabane ngendondo yeKZN Best Female Athlete of the year, KZN Moment of the Year nesheke lika-R10 000 ngenxa yokunqoba nowe-Isavel Roche-Kelly Medal.

USimphiwe Zulu uhambe nezintathu zaKwaZulu-Natal. Uhambe neBest Male of the Year, Social Media Personality of the Year neMost Consistent of the Year.

Kwezinye, uLindelani Mjwara (KZN Newcomer of the year), Siyanda Gebashe (KZN Most Improved Male Runner), Mfundo Chagwe (Best Male Social Athlete of the Year), Gift Mlotshwa (KZN Volunteer of the year), Thembinkosi Cele (KZN Best Supporter of the year); Graham Wilson (Lifetime Membership of the HAC Awards).