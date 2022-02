IZINYUNYANA, i-Education and Allied Workers’ Union of South Africa (EUSA) neNational Professional Teachers’ Organisation of South Africa (Naptosa), zikhwele zadilika kuhulumeni nakwiNkantolo yoMthethosisekelo ngesinqumo sayo ngamaholo ezisebenzi zikahulumeni, izolo.

IZINYUNYANA, i-Education and Allied Workers’ Union of South Africa (EUSA) neNational Professional Teachers’ Organisation of South Africa (Naptosa), zikhwele zadilika kuhulumeni nakwiNkantolo yoMthethosisekelo ngesinqumo sayo ngamaholo ezisebenzi zikahulumeni, izolo.

INkantolo yoMthethosisekelo isichithile isicelo sezinyunyana sokuthi kubuyekezwe udaba lokuthi uhulumeni aphoqwe ukunyusela izisebenzi zakhe amaholo okwakufanele kwenzeke ngo-2020, ngokwesivumelwano ayesisayine phansi ngo-2018.

Le nkantolo ithe lesi sivumelwano sasingavumelekile futhi sasingekho emthethweni.

UMengameli we-EUSA, uMnuz Scelo Bhengu, uthe isinqumo iNkantolo yoMthethosisekelo efinyelele kuso, asibamangazi nhlobo ngoba bayazi ukuthi uhulumeni kakade, akazigqizi qakala izisebenzi zakhe.

“Uhulumeni izisebenzi ezingaphansi kwakhe akazithathi njengabantu abaphilayo. Ulindela kanjani ukuthi njengoba ukudla nophethroli kunyuka mihla namalanga nje, kodwa zona ziqhubeke ziphile ngemiholo eyagcina ukunyuka ngo-2017?” kubuza uBhengu.

Uphinde wathi nokho bekulindelekile ukuthi le nkantolo ifinyelele esinqumeni engeke sibaphathe kahle abasebenzi ngoba kade basho beyi-EUSA ukuthi izinkantolo zaseNignizimu Afrika, zibanjwe ngobhongwane wuhulumeni.

“Izinkantolo kulezi zinsuku azisathembakele, kawona amajaji awathembakele ngoba amdimbi munye nohulumeni. Akhipha izinqumo ezisuke zijabulisa uhulumeni ngaleso sikhathi. Indlela izinto ezenzeka ngayo ungaze ufunge ukuthi amajaji asephaketheni likaRamaphosa,” kusho uBhengu.

Uphinde wasikhalisa kubo nqo abasebenzi isitswebhu uBhengu, ethi bazithola bebhekene nale nkinga nje ngoba balokhu beqhubeke njalo lokwethembeka ezinyunyaneni ezimbatha ngubonye nohulumeni.

“UHulumeni akazigqizi qakala zonke izinyunyana ezingaphansi kwalo mfelandawonye ngoba udlela ndawonye nawo. Ngaleso sikhathi, yiwo onamalungu amaningi asebenza ngaphansi kukahulumeni” kusho uBhengu.

Umqondisi weNaptosa, uMnuz Basil Manuel, uthe bashaqekile futhi baphoxekile ngesinqumo esikhishwe yiNkantolo yoMthethosisekelo odabeni oluthinta imiholo yezisebenzi zikahulumeni.

“Ngesikhathi sisihlonipha isinqumo senkantolo kodwa sisasho namanje ukuthi ukuziphatha kukamqashi kubukela phansi ukusebenza ngokuzikhandla kwezisebenzi,” kusho uManuel.

Uthe basazohlanganisa amandla amasha beyizinyunyana, baqhubeke nomzabalazo wokulwela ukuthi izisebenzi zikahulumeni ziphathwe ngendlela efanele.

“Into esingeke siyivume ukuthi kuthiwa kusemthethweni ukuthi izisebenzi zikahulumeni zona azifanelwe okungcono. Sikhungathekile kodwa ke ukukhungatheka kwethu sizokuthatha siphindele nakho emuva etafuleni lezingxoxo,” kusho uManuel.

Uthe izinga lokumethemba umqashi ebebenalo ngaphambi kwalesi sinqumo, kuphele nya.

Uthe lolu wusuku oludabukisayo kakhulu kuzozonke izisebenzi zikahulumeni ezweni.