OKHULUMELA inhlangano kaMnuz Jacob Zuma, iJG Zuma Foundation, uMnuz Mzwanele Manyi, uthi lowo owayengumengameli ukhethe ukuzinikela emaphoyiseni ngoba uyawuhlonipha umthetho wakuleli hhayi ngoba evumelana nesinqumo senkantolo yoMthethosisekelo.

UManyi ubekhuluma ne-eNCA ngemuva kwesimemezelo sokuthi uZuma useyozinikela ejela namhlanje ebusuku. Uthe uZuma ukhethe ukuzinikela ukuze akhombise ukuthi uyawuhlonipha umthetho wakuleli kodwa basamile ekuphikiseni isigwebo senkantolo yoMthethosisekelo.

Lugcine lugobile uphondo kuZuma izolo ebusuku ekhetha ukuzinikela amaphoyiseni abakwasidlodlo sebebheke kwakhe. Kubonakale izimoto zabaqaphi baZuma ziphuma ngesikhulu isivinini zibheke ngaseKranskop, nokho akukacaci ukuthi uyozinikela kusiphi isiteshi samaphoyisa.

Ngemuva kwemizuzwana inhlangano yakhe iJG Zuma Foundation ikhiphe isitatimende iqinisekisa ukuthi uyozinikela emaphoyiseni.

Dear South Africans and the World.

Please be advised that President Zuma has decided to comply with the incarceration order.

He is on his way to hand himself into a Correctional Services Facility in KZN.

A full statement will be issued in due course.#WenzenuZuma