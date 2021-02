UMENGAMELI we-Economic Freedom Fighters uMnuz Julius Malema ushiye abaningi bezibuza imibuzo ngamaqhinga aphezu kwawo kulandela isicelo sakhe sokuhlangana nowayengumengameli wakuleli uMnuz Jacob Zuma.

Ebhala ekhasini lakhe kuTwitter izolo ntambama, uMalema ucele ukuphuza itiye noZuma, ophendule wathi: “Unjani Moshabi? Ngisibonile isicelo sakho sokuphuza iteye nami. Njengoba wazi, ngihlala emakhaya eNkandla futhi yilapho engichitha khona isikhathi sami esiningi kulezi zinsuku. Nginetiye elingi, wamukelekile ukuzoliphuza kwami.”

Thobela Moshabi. I have seen your request to share a cup of tea. As you know, Nkandla village is home for me and that is where my time is spent these days. Tea I have plenty of, you are more than welcome to come over for a cup. https://t.co/7Okdw94WAH