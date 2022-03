UZOGQUNYWA esitokisini impelasonto yonke uNhlanhla “Lux“ Dlamini, ongumholi we-Operation Dudula.

UDlamini, oboshwe ngoLwesine ebusuku, bekulindeleke ukuthi avele phambi kweMantshi yaseRoodepoort namuhla ngoLwesihlanu, kodwa usezovela ngoMsombuluko.

Abameli bakhe bathi baphoxekile uma bebona ukuthi akalethwanga enkantolo namhlanje njengoba bebelindele, kodwa bazolinda uMsombuluko.

“Asikholwa ukuthi lawa macala abekwe wona anesisindo, kodwa sizobona enkantolo,” kusho ummeli wakhe u-Adv Ike Khumalo.

UKhumalo uthi usola ezombusazwe ngokuboshwa kukaDlamini. Uthi amaphoyisa amtshele ukuthi uDlamini bazomngcina esiteshini saseCentral Johhanesburg, hhayi eDobsonville lapho avulelwe khona icala.

“Amaphoyisa athe asaba ukuthi umphakathi waseSoweto uzovuka indlobane uma engagcinwa esitokisini saseDobsonville uDlamini, okuyilapho icala lavulwa khona,” kuqhubeka uKhumalo.

Amalungu e-Operation Dudula aphume ngobuningi ahlanganyela ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa, lapho aboshelwe khona uDlamini. Ngaphambi kokuboshwa kwakhe izolo, uDlamini unxuse amalungu enhlangano yakhe ukuthi azithobe, angabi nodlame kodwa adedele umthetho wenze umsebenzi wawo.

