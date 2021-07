OWAYENGUMENGAMELI wakuleli uMnuz Jacob Zuma kulindeleke ukuthi akhulume okokuqala esidlangalaleni kulandela ukugwetshwa izinyanga eziwu-15 ebhadla ejele ngecala lokwedelela inkantolo.

Lokhu kuvezwe yinhlangano kaZuma, iJG Zuma Foundation, ekhasini layo kwiTwitter lapho iqinisekise khona ukuthi uzokhuluma ngoMgqibelo noma ngeSonto.

“Siyazi izingqinamba esisazobhekana nazo ngaphambi kwenkulumo kaZuma. Inkulumo yakhe izoba ngoMgqibelo noma ngeSonto. Sisaqedelela imininingwane yokugcina okubalwa kuyo indawo azokhulumela kuyo,” kusho le nhlangano.

To: ALL MEDIA and the People of South Africa.

President Zuma will definitely address the nation this weekend. pic.twitter.com/HAhi8DbCXM