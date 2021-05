OWESIFAZANE okhathaze abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana ethi kudunwe imoto yakhe wavalelwa ebhuthini uzohlala ejele impelasonto yonke kulandela ukuboshwa ngokuqamaba amanga emaphoyiseni.

Lo wesifazane ubhekene necala lokuqamba amanga, elokukhwabanisa, nelokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ngokuvula icala elingekho lokudunwa imoto esiteshini samaphoyisa ePretoria Glen, eSoweto.

Bekumele avele enkantolo yeMantshi ePitoli namhlanje, kodwa kuthiwa amaphoyisa athe udaba lwakhe seluyiswe enkantolo yeMantshi eRandfontein. Kulindeleke ukuthi avele khona ngoMsombuluko.

Okhulumela amaphoyisa eGoli uCaptain Mavela Masondo uveze ukuthi lowesifazane uzivumele yena ukuthi ubehubhuza amanga ekhasini lakhe kuFacebook ngesikhathi ebhala ngokuthunjwa kudunwa imoto yakhe. Uvume lokhu ngemuva kophenyo lwamaphoyisa asheshe athola ukuthi kuningi okungahlangani ngabatshela khona.

Abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana bakujabulele ukuboshwa kwakhe ngoba bethi udlala ngezinto ekungadlalwa ngazo. Abanye bathe utshengisa ukungabi nalo uzwelo kubantu abahlukumezekile ezigamekweni ezifana nalezi phambilini.

#findsimphiwemanzini #simphiwemanzini "2% battery I have some scissors so whatever happens I was trying to protect myself" pic.twitter.com/xWr4Ou4GR9

#simphiwemanzini #FindSimphiweManzini and she said "they are arguing on who's gonna rape me first" that hit me so hard I felt like it was happening to my very own daughter, my heart just sank to hell, I was so scared for her life.

I'm suing her 500 000