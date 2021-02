ILUNGU le-EFF ePhalamende, uDkt Mbuyiseni Ndlozi, lisaqhubeka nokugxeka owayengumengameli wokuqala omnyama kuleli, uMnuz Nelson Mandela, amsola ngokuhluleka ukuthuthukisa izimpilo zabantu abamnyama eNingizimu Afrika.

UNdlozi akaqali ukuhlokoloza lesi sihloko njengoba eseze wazakhela igama eminyakeni edlule ezinkundleni zokuxhumuna, ngokugxeka isikhathi uMandela asichitha ewumengameli nokunjalo nemigubho esaqhubeka yokumkhumbula.

Ebhala ekhasini lakhe kuTwitter ngoLwesine ekuseni uNdlozi uthe akukho okunye azokhunjulwa ngakho uMandela ngaphandle kokuthi wayengumengameli wokuqala omnyama kuleli.

“Namhlanje uNelson Mandela waphuma ejele ngo-1990 ngemuva kokuvalelwa iminyaka ewu-27. Into esingayisho nje ngaye ukuthi waba ngumengameli wokuqala omnyama. Ngaphandle kwalokho akukho okunye esingathi sesikuzuzile ngenkululeko yethu. Abantu abamnyama abanawo umhlaba namanje - ngemuva kweminyaka ewu-27 yentando yeningi eyafika noMandela,” kubhala uNdlozi.

UNdlozi uqhube wathi uMandela watshela abantu abamnyama ukuthi ukufakwa kwamabhange nezimayini ngaphansi kukahulumeni kubaluleke kakhulu kwinkululeko yabo.

“Bamenza umengameli! kodwa ngemuva kokubekwa njengomengameli wezwe, ubuso bakhe obangena ngaphansi kukahulumeni bufakwa emalini yakuleli.”

Today, Nelson Mandela was released from prison in 1990 after spending 27 years. The only thing we can point at is that he became the first black president. Other than that, there’s nothing to show for our freedom! Black people remain landless - 27 years after Mandela’s democracy! pic.twitter.com/ygqagklAB0