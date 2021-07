UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala, usexolisile ngokushaya omunye wabantu abebezitapela ngesikhathi kuqhubeka izibhelu eThekwini.

UZikalala ubonakale bukhoma kwithelevishini ebhonya omunye wabantu abebezitapela ezitolo ngoLwesithathu.

Lesi sigameko senzeke ngesikhathi uZikalala nongqongqoshe besifundazwe behambele ezindaweni ezahlukene eThekwini ukuyohlola umonakalo odalwe yilezi zibhelu eziqale ngesonto eledlule kulandela ukuzinikela emaphoyiseni kwaloyo owayengumengameli, uMnuz Jacob Zuma.

UZikalala, obethukuthele egane unwabu, ubonakale kwithelevishini ezama ukunqanda abantu abebesaqhubeka nokuzitapela phambi kwakhe.

Kwi-video esisabalaliswe nasezinkundleni zokuxhumana kubonakala uZikalala ebamba ngesidlozane omunye wabantu abebezitapela ezitolo, obephethe inqwaba yezimpahla.

Sihle Zikalala is outrightly foolish and must be held accountable for mob justice and vigilantism.

He’s legitimating thugs and criminals who think they are permitted to assault and kill people in Phoenix and other pets of KZN. He’s a fool! pic.twitter.com/Aei09ZPPZm