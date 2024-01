Uthe waze wathola ukuthi uyise umkhulelisile emuva kokuba unina emchazelile ukuthi umuntu wesifazane ukhulelwa kanjani.

“Ngamtshela ukuthi ngubaba ongikhulelisile. Ubaba wayephika ayekwenze kimi. Kwakuyimi naye kuphela owayazi obekwenzeka... Cabanga nje ngineminyaka ewu-13 ngizobhekana nobaba enkantolo. Wayehlonishwa ngoba wayenguthisha futhi eyilungu lomphakathi eliqavile. Enkantolo kwakunabantu ababethi ayikho lento, ‘le ngane imqambela amanga.’ Ngase ngimsaba ubaba ngoba ngangingazi noma wayezongibulala ukugqiba ubufakazi.”

Uthe waqala ukuhlaselwa wukhwantalala esemncane. Eseneminyaka ewu-23, uthe uthathe isinqubo sokuba aqale athethelele uyise obhadla ejele njengamanje ngaphambi kokubhala incwadi esihloko sithi My Father Took Away My Innocence: Purified and Sanctified at Last.