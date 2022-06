Ngokophenyo lophiko lweSpeecil Investigating Unit, kuvele ukuthi kwasetshenziswa kuphela imali engangoR15 million ngokomsebenzi owawudingeka kulo R172million owakhokhelwa uNdlovu nezinye izinkampani.

Enye imali yasetshenziselwa izinto ezingahlangane nomsebenzi abebewenza.

UNdlovu ubesebenzisa izinkampani ezahlukene ukuthola amathenda kodwa zonke zingezakhe. Izinkampani, yiBugatti Security Services and Projects (Pty) Ltd, Hamilton Holdings (Pty) Ltd, Mok Plus One (Pty )Ltd, Abompetha (Pty) Ltd, Feliham (Pty) Ltd, Persto (Pty) Ltd neKgodume Mokone Trading Enterprises (Pty) Ltd nabaqondisi bazo bazokhokha imali engangoR158 million.