Enye imali yasetshenziselwa izinto ezingahlangane nomsebenzi abebewenza.

UNdlovu ubesebenzisa izinkampani ezahlukene ukuthola lawa mathenda kodwa zonke zingezakhe. Lezi zinkampani, iBugatti Security Services and Projects (Pty) Ltd, Hamilton Holdings (Pty) Ltd, Mok Plus One (Pty )Ltd, Abompetha (Pty) Ltd, Feliham (Pty) Ltd, Persto (Pty) Ltd neKgodume Mokone Trading Enterprises (Pty) Ltd, nabaqondisi bazo, bazokhokha imali engango-R158 million.

Kubuye kwayalelwa abeNational Health Laboratory Services (NHLS) ukuthi bafake amagama alezi zinkampani, naye uNdlovu ,ohlwini lwabantu abangagunyaziwe ukuphinde benze imisebenzi kahulumeni.