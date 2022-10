Amavidiyo asuse ukukhuluma abantu besola uZahara ngokuba nenkinga yotshwala.

Yize kunjalo le ntokazi ifake ividiyo ezwakala kangcono, yathi ngeke iyeka ukufaka amavidiyo ngenhloso yokuzama ukugeza igama layo, ngoba embonini akuyo kunokungcola. Kuthe sekulalelisiswa kahle, kwezwakala ukuthi amavidiyo afakwe phambilini aguquliwe ukuze kuzwakale sengathi uphuzile.

Don’t edit things to put me down, God is good all the time. Stop this nonsense 👸![CDATA[]]>🏼 pic.twitter.com/Sd0FzbjA7q