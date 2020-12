USEDLULILE emhlabeni uNkk Oltha Selepe (65) waseMadadeni eNewcastle, ozibiza ngo-GeeSixFive ozakhele udumo muva nje ngengoma ethi Obani Lababantu.

Izindaba ezishaqisayo zokudlula kuka-G65 zidalulwe ilungu lomndeni uSbu Mpungose kuTwitter ngoLwesithathu ekuseni.

“U-Mamncane wami engimthandayio, iningi lenu elimazi ngo#GeeSixFive usedlulile emhlabeni. Ukhombise ubuholi impilo yakhe yonke futhi ubengasabi lutho wagquqguzela nabaningi ngengoma yakhe ethi Obani Lababantu. Lala kahle Mthiya, Shandu kaNdaba, Sontshikazi,” usho kanje.

My beloved aunt, MumNcane who many of you know as #GeeSixFive is no more. She displayed leadership throughout her life, was the epitome of fearlessness & inspired many with her single #ObaniLababantu.

Mthiya, Shandu kaNdaba, Sontshikazi. #RIPGeeSixFive pic.twitter.com/NAOHlWlsIp — Sbu Mpungose (@SbuMpungose) December 9, 2020

Okwamanje akukacaci ukuthi yini ethathe uG65, osanda kuvela ezinhlelweni zethelevishini eshaya iculo lakhe nabadansi.

Exoxa neSolezwe ngoMgqibelo ngenyanga edlule uG65 waveza ukuthi ubesanda kuthatha umhlalaphansi ngoMashi walo nyaka lapho ebekade eyimeneja yesikhungo, njengeCampus Manager iNorthdale TVET College.

“Kukona konke ngibonga iNkosi ngokungigcina kuze kube la nokuphendula imithandazo yami. Sekunesikhathi nginecebo lokuqopha ingoma kodwa lize lafezeka emasontweni amabili edlule,” kusho uG65.

#RIPGeeSixFive.. She made her mark in the world. Obani lababantu was a gift to us.. She wanted to show us that you can achieve anything regardless of age or anything. Oh Gogo your song made us so happy. May your spirit rest in peace. Qhawekazi. pic.twitter.com/PDCbhIQTI3 — BellaBillionaire♥️♥️ (@Bellabiyanca) December 9, 2020

This world just keeps on taking and taking and taking. Your presence will forever be remembered Shandu kaNdada, ndabezitha, Mthiya othiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlahla #RIPGeeSixFive pic.twitter.com/Ufacltzi3I — itskindaReal! (@Vokzman) December 9, 2020

Ukuba ngumntu makaqhube. Yhoo im hurt shem I won't lie 😫#RIPGeeSixFive pic.twitter.com/XsDPeVPgfO — Siya Rumbu #FearFokol 🇯![CDATA[]]>🇴 (@SiyaRumbu21) December 9, 2020