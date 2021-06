UMENGAMELI we-EFF uMnuz Julius Malema uthe ngeke bakweseke ukubuyiselwa kwezwe esigabeni sesihlanu somvalelandlini, okuyisigaba esiphezulu kunazo zonke.

UMalema ubekhuluma noXoli Mngambi kwiNewzRoom Afrika ngoLwesibili ekuseni lapho asole khona umengameli uMnuz Cyril Ramaphosa ngokuhluleka ukulungiselela ukunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19. Njengoba siqhubeka sikhuphuka ngamandla isibalo sabahaqeka yileli gciwane kuleli uMalema ubuzwe ukuthi iqembu lakhe lingakweseka yini ukubuyiselwa kwezwe esigabeni sesihlanu somvalelandlini, okuyisigaba esihambisana nemithetho eqine kunayo yonke.

“Ngeke sikweseke lokho, ngabe yini isizathu sako? Ngoba isizathu somvalelandlini (onzima) ukunikeza uhulumeni isikhathi sokulungiselela izibhedlela ngokunjalo nokulungisa indaba yemigomo ukuze uma selivulwa izwe abantu bagonywe, kwandiswe isibalo semitholampilo, savumelana nalokho kusukela ekuqaleni. Saseseka isigaba sesihlanu sokuvalwa kwezwe sameseka umengameli ngaso sonke isikhathi, kwenzekeni ekugcineni? Umengameli ulale emsebenzini, akenzanga lutho! Akenzanga lutho obekufanele alwenze ngesikhathi somvalelandlini oqinile,” kusho uMalema.

UMalema usole uhulumeni we-ANC ngokuzama ukusebenzisa umvalelandlini njengendlela yokwehlisa ukusabalala kweCovid-19 kodwa wathi ngeke bakuvumele lokho beyi-EFF. Uthe uhulumeni ubenesikhathi sonke ngesikhathi kuvalwe izwe ukulungiselela izwe ukumelana neCovid-19 uma selivuliwe.

Uqhube wasola uhulumeni ngokushaya udaka ngohlelo lokukogonywa kwabantu bakuleli. UMalema usabuza namanje ukuthi kungani uhulumeni wakuleli engawuthengi umgomo waseRussia iSputnik, nowaseChina iSinovac.

I-EFF ihlela ukumashela emahhovisi eSouth African Health Regulatory Authority (SAHPRA) izwakalise izikhalo ngokungaphasiswa kwale migomo kuleli.

#COVID19 UPDATE: A total of 36,858 tests were conducted in the last 24 hrs, with 9,160 new cases, which represents a 24.9% positivity rate. A further 93 #COVID19 related deaths have been reported, bringing total fatalities to 58,795 to date. Read more: https://t.co/EFTmBkqEKw pic.twitter.com/OnutpYd4SF