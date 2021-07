UMENGAMELI Cyril Ramaphosa namhlanje uvakashele isifundazwe iKwaZulu-Natal ukuzohlola umonakalo odalwe ukubheduka kodlame okuhambisane nokutatshwa kwempahla ezitolo zakulesi sifundazwe naseGauteng.

EKZN isifunda iTheku isona esishayeke kakhulu ngokwamabhizinisi kanti kuphinde kwachitheka igazi kudutshulwa abantu ePhoenix, naseMgungundlovu kutholwe izidumbu.

URamaphosa ufike eThekwini wahlangana noNdunankulu wesifundazwe uMnuz Sihle Zikalala omethulele umbiko ogcwele ngezigameko zakamuva.

President @CyrilRamaphosa receives briefing on his arrival in KwaZulu-Natal. The President will spend this morning assessing the impact of the recent public violence and the deployment of security forces in the province. #ProtectSouthAfrica pic.twitter.com/UxVDfuEYFa