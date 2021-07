UMENGAMELI Cyril Ramaphosa namhlanje uzokhukluma nesizwe ngodlame nobugebengu osekuqubuke KwaZulu-Natal naseGauteng.

NgoMsombuluko sishube kakhulu isimo kulezi zifundazwe njengoba kugqekezwe izitolo eziningi kwebiwa impahla, kwashiswa nezinye zazo.

Esitatimendeni esikhishwe yihhovisi likaMengameli, uNgqongqoshe ehhovisi lakhe uNksz Khumbudzo Ntshaveni, uthe iningi labantu bakuleli alihambisani nokucekelwa phansi kwezakhiwo kanye nezenzo zodlame.

“Abantu bayacelwa ukuthi banqande lobu bugebengu ngokubikela amaphoyisa, bawanikeze nama-video,” usho kanje.

Uphinde waxwayisa abantu ukuthi baziqaphele izinto abazisabalalisa ezinkundleni zokuxhumana ezingagquqguzela abenzi bokubi ngoba lokho kuyicala.

It is also a crime to possess, receive and use stolen goods, or to interfere with the police in their execution of their duties.



ISSUED BY ACTING MINISTER IN THE PRESIDENCY MS KHUMBUDZO NTSHAVHENI