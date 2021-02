UMENGAMELI wezwe uMnuz Cyril Ramaphosa uzokhuluma nesizwe namhlanje ebusuku ngezakamuva ezithinta ubhubhane iCovid-19. URamaphosa, ozokhuluma ngo-8 ebusuku, kulindeleke ukuthi amemezele izinguquko esigabeni sesithathu sikathaqa izwe eliphila ngaphansi kwaso kulandela ukubhebhetheka ngesivinini kweCovid-19 kusukela ngasemaphethelweni onyaka odlule.

UMengameli uzokhuluma nesizwe kulandela imihlangano nesigungu esibekelwe ukulwa neCovid-19 kuleli, iNational Coronavirus Command Councel (NCCC), ongqongqoshe beminyango ehlukene kanye nabamele amabhizinisi.

President @CyrilRamaphosa will address the nation at 20h00 today, Monday 1 February 2021, on developments in relation to the country’s response to the Coronavirus pandemic. https://t.co/JCEmKpjHlw