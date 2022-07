Lezi zikhungo yi-University of Fort Hare; University of Limpopo; University of Venda; Walter Sisulu University; The University of the Western Cape; University of Zululand; Mangosuthu University of Technology; neSefako Makgatho Health Science University.

“Leli komiti lathola ukuthi izidingo zalezi zikhungo zidlula imali ezabelwa yona. Laveza nokuthi zithola imali encane uma uqhathanisa nezikhungo ezazivele zihlomula phambilini. Amanyuvesi ayencishwe amathuba kawanayo imali esezinqolobaneni njengalawa amanye. Sizoqhubeka siyitshale imali yengqalasizinda njengoba eminyakeni engu-10 edlule, sesitshale uR21.2 billion kumanyuvesi angu-26 kuleli, uR7.6 billion wale mali uye emanyuvesi ayencishwe amathuba phambilini,” kusho uNzimande.

Uthe bazothuthukisa nezindawo zokuhlala kulezi zikhungo ngoba iningi lazo lisemakhaya.