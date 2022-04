BAHLULEKILE ukubamba izinyembezi abebelalele owesilisa waseClermont, eThekwini, ebalisa ngokushona kwazo zonke izingane zakhe ngenxa yezikhukhula.

UMnuz Mmeli Sokhela utshele abezindaba ngosizi abhekane nalo ngesikhathi kubhidlika indlu yakhe ngenxa yezikhukhula ezenzeke kulezi nsuku ezimbalwa ezedlule.

USokhela uthi ngesikhathi ehlola isimo, wabona ukuthi izingane zakhe ziwelwe wuphahla lwendlu kodwa ingekho indlela yokuzitakula ngoba kwakugcwele amatshe.

“Bekugcwele amatshe, ingekho indlela yokuwasusa ukuze ngihlenge izingane zami. Ngizamile ukushayela amaphoyisa kodwa sangatholana ngenxa yokunqamuka kwe-network,” kusho yena.

Uthi uze wakwazi ukuthola abosizo lwezinhlekelele ngo-12 ebusuku kodwa nabo bangakwazi ukufinyelela emzini wakhe ngoba imigwaqo ibhidlikile.

Uthi okubuhlungu kakhulu wukuthi akakwazanga ukusindisa ngisho neyodwa ingane yakhe.

Ngokusho kukaNks Lamulile Sithole, ongumama wezingane, babuhlungu ngwenzekile kodwa bayathemba ukuthi uhulumeni uzongenelela njengokusho kwabaholi.

Izingane ezishonile nguNhlanhla Sithole, Sandile, Olwethu noLuyanda Sokhela.

UMengameli wezwe, uMnuz Cyril Ramaphosa, uhambele lo mndeni ephelezelwa nguNdunankulu wesifundazwe, uMnuz Sihle Zikalala, nabanye ongqongqoshe.

UZikalala, okunguyena owethule umengameli emndenini wakwaSokhela, ubanikeze isiqiniseko sokuthi uhulumeni uzobambisana nawo kulesi sikhathi esinzima lo mndeni obhekene naso.

Umengameli uthe ngesikhathi ezwa ngesehlakalo esenzekile, utshele undunankulu noNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana, uNkosazana Dlamini-Zuma, ukuthi uzofika azozibonela mathupha ngokwenzekile.

“Ngesikhathi ngifika ngibe nomhlangano nabaholi balesi sifundazwe bangichazela ngakho konke okwenzekile ezindaweni ezahlukene nokuthi baningi abantu abashonile nabangakatholakali,” kusho uRamaphosa.

President Cyril Ramaphosa and KwaZulu-Natal Premier Sihle Zikalala @sziks and their entourage arrive in Ward 22, Clermont, where four people lost their lives during the heavy rains which hit the province. #KZNFloods pic.twitter.com/IXHn92pqxG