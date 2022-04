NONKULULEKO NHLAPO

KUKHALA abaningi ngohlelo lweqophamlando ngoSenzo Meyiwa, kulandela ukuvela kwesiqephu sokuqala.

Lolu hlelo luqale namhlanje kanti ludlala kwiNetflix kuphela. Iziqephu esezibonakele zivusela abantu umunyu futhi ziveza inkulumo abantu abayibona inhlakanhlaka uma kuqhathaniswa lokhu okuvelayo nalokhu okwakukhulunywa ngabantu ababekhona kubulawa lo nozinti waseMlaza.

“Ngibuka uhlelo lukaSenzo Meyiwa, ukukhuluma akuhlangani, abantu baphule umthetho kodwa bahamba bekhululekile emigwaqweni yaseNingizimu Afrika. Ngibuhlungu futhi ngicasukile,“ kusho uKing Kleo.

@Yeezy_Dizzle uthi: Ziningi izinto ezingacacile kulokhu, iselula kaKelly kuphela eyathathwa yizigebengu, kungani engafuni indodana yakhe iphekwe ngamaphoyisa ngemibuzo?

“Uma ubukisisa isiqephu ngasinye, uzoqondisisa ukuthi kungani umfowabo kaSenzo ethi amaphoyisa aninda abantu ngobubende inyama bengayidlanga,“ kusho uTracy Malikongwa.

Umfowabo kaSenzo, uSifiso Meyiwa, uthi sekudingeka ukuthi umengameli angenelele kulolu daba ngoba kuningi okungacacile nokushintsha ngendlela engaqondakali.

The truth about who killed Senzo might be on Season 1 episode 4, at 19 minutes to 22 minutes. Watch it yourself 👇🏾 Tumelo knows who killed #SenzoMeyiwa 😳 pic.twitter.com/S6OFQofCBX

“Umphakathi uzongayethembi iKhabinethi kamengameli ngoba ungqongqoshe wayekade ehambisana nathi, uyazi ukuthi ubani owenze le nto kodwa manje useqhamuka ekhomba abanye,” kusho uSifiso Meyiwa.

Uthi uzoba nesibindi ngakho konke lokho ngoba bakhona ababethi kuye akayiyeke indaba yaleli cala ngoba umfowabo akasekho futhi ngeke esavuka.

#SenzoMeyiwa



SUMMARY:



Sifiso Meyiwa further alleged that the accused were offered money to admit to the crime and they have turned down the offer.



The mastermind, the real murderer, the trigger puller is still out there.

The trail is set to start on 11 April 2022.



PAINFUL pic.twitter.com/9bEthcYank