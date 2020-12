KUVELA ukuthi ubulawe yiCovid-19 uNkk Oltha Selepe (65) (GeeSixFive) ozakhele udumo kubathandi bomculo kuleli ngengoma ethi Obani Lababantu ayikhiphe ngenyanga edlule.

Umndeni kaG65 uqinisekise izindaba zokudlula kwakhe emhlabeni esitatimendeni esithunyelwe abezindaba ngoLwesithathu ekuseni.

“UNkk Selepe ushonele eThekwini namhlanje lapho abezivalele khona endlini egadwe umndeni kulandela ukuthola ukuthi uneCovid-19 ngoMsombuluko,” kusho umndeni esitatimendeni.

My beloved aunt, MumNcane who many of you know as #GeeSixFive is no more. She displayed leadership throughout her life, was the epitome of fearlessness & inspired many with her single #ObaniLababantu.

Mthiya, Shandu kaNdaba, Sontshikazi. #RIPGeeSixFive pic.twitter.com/NAOHlWlsIp