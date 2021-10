UMEMGAMELI weCosatu, uNksz Zingiswa Losi, uphuthunyiswe esibhedlela emuva kokwehlelwa yingozi yemoto izolo.

UNksz Losi ubelibangise emcimbini we-ANC iSiyanqoba Rally ebiseSoweto. Yize ethole imihuzukwana kodwa uphuthunyiswe esibhedlela ngenhloso yokuba ayoxilongwa ngodokotela. Ekhasini likaFacebook lalo mfelandawonye wezinyunyana kuqinisekisiwe ngalesi sigameko futhi kwafiselwa uNksz Losi ukululama okuphuthumayo.

UNksz Losi, oyilungu le-ANC, waba ngumengameli wokuqala wesifazane weCosatu futhi wathatha izintambo kuMnuz Sdumo Dlamini ngoSepthemba 18, 2018.

We wish #COSATU President, #ZingiswaLosi a speedy recovery after being involved in an accident on her way to the #ANC Siyanqoba Rally in Soweto says @1Cosatu @eNCA @Radio702 @Newzroom405 @SAfmRadio @ewnupdates @VOWFMNEWS_ @JacaNews @DrBladeNzimande @MbalulaFikile @SACP1921 pic.twitter.com/3y7I3goFYc