Kwenzeka lokhu nje, i-ANC esifundazweni ilungiselela ukukhetha ubuholi obusha kule mpelasonto. Angu-1500 amalungu enhlangano okulindeleke ukuba abe yingxenye yombuthano ozophela ngeSonto.

UNdunankulu wesifundazwe uMnuz Oscar Mabuyane, uzobe ebangisana noMnuz Babalo Madikizela, owayenguMgcinimafa we-ANC phambilini, kwesikasihlalo wesifundazwe.

[ON AIR] the ANC Eastern Cape Elective Conference gets underway in East London. Tune into #Newzroom405 for live proceedings. pic.twitter.com/BJeimLZQ9x

Babalo Madikizela is contesting the Eastern Cape ANC chairmanship on a promise to redirect investment to the province. Madikizela was speaking during registration for this weekend's Conference. He is challenging Oscar Mabuyane #DStv403 #eNCA pic.twitter.com/q8KUlz7Jn9