UNGQONGQOSHE wezokuThutha kuleli uMnuz Fikile Mbalula uzidonsele amanzi ngomsele ebiza uMvikeli Womphakathi u-Advocate Busisiwe Mkhwebane 'ngoshaya sibhamu' oqashwe abathile ukuzofeza izinhloso zabo.

UMbalula usho lokhu ekhasini lakhe kuTwitter ngeSonto kanti akagcinanga lapho njengoba izolo ebuye wagadla nakumholi we-One SA, uMnuz Mmusi Maimane, ngokunjalo nowayenguMengameli wakuleli uMnuz Jacob Zuma.

Rich coming someone who was fired for incompetence - your best delivery yet was modeling for laChokolata



Sheesh reformed Reverend Father Uncle Ruckus !! https://t.co/7r4uITcw4h