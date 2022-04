Nonkululeko Nhlapo

UMASIPALA waseKapa usunxuse umphakathi ukuthi ungenele ngeminikelo yokusiza abahlali basemjondolo yaseJoe Slovo eNyanga, abasale dengwane kuqubuka umlilo ngoMgqibelo ebusuku. Babalelwa ku-1500 abantu abasale dengwane ngenxa yomlilo oze wabhulwa ngeSonto emini waphepha. Kuthiwa uyedwa owesilisa oshonile.

Ngokusho kukaMasipala waseKapa, ithimba labo lezinhlekelele selikhethe izindawo lapho kungahanjiswa khona iminikelo ezosiza abasale dengwane.

The City's Disaster Coordinating Team has identified the following drop off points for donations for persons affected by the #LangaFire:



- The Urban Rural Development (083 521 0328), City of Cape Town Housing Department, cnr Langalibalele Drive and Lerotholi Avenue, Langa pic.twitter.com/1uAVCWlmi6