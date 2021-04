UMENGAMELI we-EFF uMnuz Julius Malema usenqumele umengameli wezwe uMnuz Cyril Ramaphosa ugwayi katiki ngohlelo lokugonywa kwabantu bakuleli.

Ebhala ekhasini lakhe kuTwitter ngoLwesine, uMalema uthe uma kuphela le nyanga uRamaphosa engacacisi ngohlelo lokugonywa kwabantu kuleli amalungu e-EFF azogcwala kuzo zonke izikhungo zokugoma.

“Uma kuze kuphela u-Ephreli uhluleka ukusazisa ngecebo lokuthi uzoligoma kanjani izwe, akukho okunye esingakwenza ngaphandle kokuthi sizwakalisa ukungenami kwethu ezikhungweni zokugoma,” kusho uMalema.

Nelungu le-EFF ePhalamende, uDkt Mbuyiseni Ndlozi ligxeke ukushaya ngonyawo lonwabu kukahulumeni wakuleli ekuqinsekiseni ukuthi sikhula ngesivinini esifanele isibalo sabantu abagonywayo.

“Akukagonywa ngisho u-1% wabantu bakuleli. INingizimu Afrika bekumele isebenzisane namazwe eBRICS iChina neRussia ukuze kutholwe imigomo...” usho kanje.

Not even 1% of the South African population has been vaccinated. NOT ONE!



Blaming vaccine nationalism is not enough. SA should have used its BRICS partners China & Russia to get vaccines. Instead, the white monopoly dominated & puppet SAHPRA is blocking any non-European vaccines