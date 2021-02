UNGQONGQOSHE wezeMfundo eGauteng uMnuz Panyaza Lesufi uthi ujabule ngesibalo sabafundi abaphase umatric ngo-2020 kulesi sifundazwe.

Ngokwezibalo ezimenyezelwe wuNgqongqoshe wezeMfundo kuleli uNkk Angie Motshekga izolo, kuphase u-83.8% wabafundi bakamatric eGauteng, okuyibeke endaweni yesibili ngezinga lokuphasa kuleli ilandela ngemuva iFree State (85.1%).

ULesufi uthe ujabule kakhulu ngokuzuzwe abafundi baseGauteng kwazise u2020 bekuwunyaka onzima kubo, kothisha kanye nakubazali ngenxa yeCovid-19 ebihambisana nezigaba zokuvalwa kwezwe.

“Ezikoleni eziyishumi ezihambe phambili, eziyisithupha ngezaseGauteng, ngijabule kakhulu. Sinyuse nesibalo sabafundi abathole ibachelor pass esesisondele ku-50 000 sisuka ku-43 000. Bazobe begcwele emanyuvesi ahlukahlukene kuleli,” kusho uLesufi.

