“Sidinga ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanje obuzosisiza ukulwa nalesi simo. Sidinga ukuqinisa isandla ngaphandle kokunanaza, sigadle ngomlilo ofanayo ukuze siyinqobe lempi,” kusho yena.

ULesufi unxuse amalungu omphakathi ukuba asondele ngaphambili nolwazi olungasiza abomthetho babambe abasolwa.

📽[WATCH]: Premier of Gauteng Panyaza Lesufi urge members of the community to come forward with any information pertaining to the #BoksburgGasLeak and report it to the authorities while offering words of support.#CoEcares pic.twitter.com/dZ6dch378x