Lolu cwaningo oluxhaswe ngemali iNational Research Foundation, belwenziwa ngakubambisana kweCape Peninsula University of Technology, Rhodes University, Stellenbosch University, University of Cape Town, University of Johannesburg, University of KwaZulu-Natal, University of Pretoria ne-University of South Africa.

"Umbiko wethu ufike ngesikhathi uhulumeni usanda kwenza isimemezelo sokuthi uzobeka eqhulwini izindaba zokuntuleka kwemisebenzi, ububha nokungalingani. Lokhu kuzosiza ekulweni namazinga aphezulu okushoda kokudla nokushoda kwemisebenzi," kusho uDlamini.

Uqhube wathi kufanele kubhekisiswe ukuthi ukushoda kokudla kugcina sekuba nomthelelela kwezempilo kuzo okubalwa nezifo zengqondo eziyingozi.