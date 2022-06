Ummeli womunye wabamangalelwa, u-Advocate Zandile Mshololo, ubevalele ekhoneni uMosia emjijimeza ngemikhonto yemibuzo. UMosia ugcine ebika ukuthi uzizwa sengathi ukhandlekile, ufisa ukuyophumula futhi kunemishanguzo ayisebenzisayo.

Ngesikhathi kuqalwa icala uMosia wabika ukuthi akekho esimweni sempilo esihle wubesanda kuhlinzwa. IJaji Tshifiwa Maumela lathi akosho uma engazizwa kahle. Icala liguqele ukuthi libuyele enkantolo kusasa lapho kuzoqutshekwa nokuphosa uMosia ngemibuzo noma kungene omunye ufakazi uma yena engakulungele ukuqhubeka.

Kelly Khumalo is currently in Gqeberha enjoying her last days as a free person. Next stop is prison! #SenzoMeyiwaTrial pic.twitter.com/TJGlqSCRBd