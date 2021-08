OWESILISA waseLemenong eRustenburg eGauteng owayesengozini eyathatha abaculi bamaPiano uKiller Kau, Mpura nabanye uhlonishwe izicishamlilo enkonzweni yakhe yokugcina.

UMnuz Sanza Mohumi obeyisicishamlilo kuthiwa wayesendleleni eya ekhaya ngenkathi evelelwa yilo mshophi.

Kusolakala ukuthi iMercedes eyayihamba izihlabani zamaPiano yazama ukudlula enye imoto eyayiphambi kwayo kanti izotholana phezulu ne-Opel Corsa eyayihamba uMohumi.

UMohumi okuthiwa ubedume ngelika “Bra Sanza” ubeganiwe, engubaba futhi uyena yedwa obesebenza kwakhe.

Abantu akade bemazi uMohumi babhala ezinkundleni zokuxhumana bazwakalisa ukudabuka ngokushona kwakhe.

May we also pay tribute to Bra Sanza who also lost his life on that fatal accident that claimed the lives of Mpura, Thando², Killer Kau and Khanya!



He is a resident of Lemenong, Phokeng in Rustenburg. May his soul rest eternally 🕯🕊 #RipBraSanza pic.twitter.com/2REnBQNF4G