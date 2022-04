INTOKAZI yakuleli engumlingisi ovelele eHollywood, uCharlize Theron, izwakalise ukuzwelana nezwe lakuleli emva kwemvula nezikhukhula ezikhahlameze isifundazwe iKwaZulu-Natal, zashiya izinkulungwane zabantu zingenamakhaya.

Le ntokazi ezalwa eBenoni eGoli, ibhale enkundleni iTwitter, inxusa abantu ukuba bangenele kulesi sikhathi esinzima eNingizimu Afrika.

“Ikhaya lami laseNingizimu Afrika libhekene nesikhathi esinzima. Ngiyazi umhlaba wonke ubhekene nezinkinga, futhi kulindeleke lukhulu kithi bantu abakwamanye amazwe, kodwa ngiyathemba nizokwazi ukuphonsa esivivaneni nakulokhu,” kubhala uCharlize Theron.

Uthi inhlangano yakhe, iCTAOP izobambisana nabazobamba iqhaza ukulekeleleni abantu baKwaZulu-Natal ngezidingongqangi.

Uthi lonke uxhaso lwezimali oluzothunyelwe enhlanganweni yakhe luzodluliswa njengoba lunjalo lunikezwe abakhahlazekile.

Please Note: Entertainment Industry Foundation is CTAOP's fiscal sponsor. All money raised through this fundraiser will be sent to CTAOP's Partners in the KZN region in support of flood relief efforts. Thank you for your empathy and generosity!