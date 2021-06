INDODAKAZI kalowo owayengumholi we-ANC, uMnuz Jacob Zuma, isisheshe yaphumela obala yaveza ukuthi uyise uzozinikela esiteshini samaphoyisa eNkandla.

Ibhala ekhasini layo kwiTwitter ngemuva kwesinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo, indodakazi kaZuma uNkk Dudu Zuma-Sambudla ithe kade ikhuluma naye uMsholozi, usemoyeni omuhle futhi akesabi lutho.

“Kumele sikhethe phakathi kweGoli neNkandla (ukuzinikela kukaZuma emaphoyiseni)...nakanjani sikhetha ukuba seduze nasekhaya. Sizokuphelezela livaliwe noma livuliwe izwe, uyodonsa isikhathi sakho,” kuloba uNkk Zuma-Sambudla.

UZuma unikezwe izinsuku ezinhlanu ukuba azinikele esiteshini samaphoyisa eNkandla noma eGoli.

Uma ehluleka ukwenza lokhu, amaphoyisa anikwe izinsuku ezintathu emuva kwalezi ezinhlanu ukuthi ambophe amdlulisele eMnyangweni wezokuHlunyuleliswa kweziMilo.

Amandla! Just Spoke To My Father, @PresJGZuma Is In High Spirits And Has No Fear. We Have A Choice Between Serving Our Time In Jhb Or Nkandla…Of Course We Have Chosen To Be Close To Home. Lockdown Or No Lockdown We Will Escourt You To Serve Your Time. ✊🏽✊🏽✊🏽 pic.twitter.com/Yrybea4Skt