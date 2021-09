UMHOLI we-EFF uMnuz Julius Malema, uthi balindele ukubadla bonke omasipala ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya.

UMalema uveze lokhu ngesikhathi i-EFF iqhubeka nohlelo lwayo eGauteng lokukhankasela amavoti njengoba kuzoba nokhetho oluzoba ngoNovemba 1. I-EFF ibise-Alexandria ngoLwesihlanu ekuseni lapho uMalema aveze khona ukuthi iqembu lakhe lizobe lizishibilikela okhethweni.

“Sizobathatha bonke omasipala. Sizoqala ngoweTheku. Ngiya eNatali (KwaZulu-Natal) ngempelasonto ezayo. Sizobathatha bonke omasipala, i-ANC ifile. Ngeke sibavuse abafileyo...sizozishibilikela kulolu khetho, akekho esincintisana naye. Uma kwenzeka okunye, kuyobe sekuhlanganwa ezinkantolo. I-IEC ne-ANC, sifuna ukubashaya behlangane,” kusho uMalema.

Umholi we-EFF usihlabile isinqumo se-IEC sokuvula ithuba lokuthi kuphinde kufakwe amagama kabusha abantu abazomela amaqembu okhethweni. Uthe lokhu bakwenze ngoba i-ANC ihlulekile ukubhalisa amagama ngesikhathi ebesibekiwe.

The CIC @Julius_S_Malema put into context the logic of applying for a postponement of elections and re-opening of candidate submission in court, while adhering to the existing timetable of the IEC



CIC declares total victory of the EFF in all metropolitans!#RegisterToVoteEFF pic.twitter.com/ArkwBceqcq