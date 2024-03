Umnyango uthe isicelo senziwe ngaphansi kwesivumelwano sala mazwe womabili nangokwemigomo yeSADC Protocol on Extradition la mazwe ayisayina.

MEDIA STATEMENT : REQUEST FOR EXTRADITION BY SOUTH AFRICA TO THE KINGDOM OF

ESWATINI: SIYABONGA GEZANI NDIMANDE AND MALUSI DAVE NDIMANDE pic.twitter.com/TbmUPWHOl8