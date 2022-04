ZIPHUME ngobuningi bazo izakhamuzi zaseMaoti eNanda nasezindaweni ezingomakhelwane ezakhele iTheku zithwele amabhakede ziyokha amanzi epayipini.

Lokhu, ngokusho kwazo, yingoba sekuphele izinsuku cishe ezintathu kwaphela amanzi, nezimoto zamanzi kazibonwa ndawo.

Lezi zakhamuzi bezikake ipayipi okubonakala sengathi ligugulwe yizikhukhula ezidale umonakalo omkhulu ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Ikhansela lendawo, igama lalo elingatholakalanga, lithi kwafika amaloli amathathu amanzi ngeledlule kodwa lokho kwakunganele ngoba baningi kakhulu abantu abakule ndawo.

Kushaya izikhathi zasemini abantu besakha amanzi, abanye bafika ngamatekisi bephethe amabhakene.

Esinye isakhamuzi sitshele abezindaba ukuthi isimo sesisibi ngoba abantu ababasizayo ngokukha amanzi bawakha endaweni engeyinhle, sebebakhokhisa uR5 noR10 ukuze babakhelele amanzi.

Kuthe kusenjalo, kwafika amaphoyisa abezolekelela ngokulawula isimo ukuze kwakheke nemigqa, abantu bangangenelani uma bekha amanzi.

[WATCH] In Amaoti, residents getting water from a broken water pipe which is next to a river. #KZNFloods. @Newzroom405 pic.twitter.com/w2kiDBl8Eq