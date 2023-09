UMulaudzi usho lokhu ngesikhathi ethula umbiko ngesigameko sakamuva esithathe imiphefumulo yezingane ezimbili ezineminyaka emibili nenemihlanu ubudala, kwacekeleka phansi imijondolo engu-44.

“Abezimo eziphuthumayo babizwe endaweni yesigameko ngezithuba zehora lesibili ezintatha ngombiko wemijondolo eshayo. Umbiko wokuqala esiwuthole kule ndawo ubuthi kusolwa ikhandlela elivuthe linganakiwe njengembangela yomlilo,” kusho yena.

@CityofJoburgEMS Firefighters currently attending to a multiple shacks on fire in Fleurhof informal settlement, 2 young children between the ages of 2 and 5 lost their lives during this fire incident the cause of fire believed to a Candle @CityofJoburgZA @CoJPublicSafety pic.twitter.com/pQ4WgCzNUT