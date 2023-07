Kwethulwa umfuziselo, uRamaphosa unxuse izakhamuzi zaseMthatha, ukuthi zivikele lemifuziselo ngoba yiyona eheha izivakashi. Ubuye wakhuthaza osomabhizinisi abancane ukuba baqinisele ngoba ukuba khona kwalezi zindawo kuvula amathuba ukuba nabo babonakale uma kufika izivakashi eziqhamuka kwamanye amazwe.

Ithimba eleseka iBanyana Banyana ngokubambisana nekhomishini yaseNingizimu Afrika, eWellington eNew Zealand, libambisane nezinhlaka ezahlukene ezenza umsebenzi wokunikela emphakathini ngenhloso yokubungaza usuku lukaMandela ekuhambeni.

When we started, we set a goal for ourselves: to donate school shoes that will assist young kids in their educational journey.



So far, we have donated over 70 000 pairs of school shoes. Our goal is to donate 1 million school shoes in 10 years. #MandelaDay #WalkYourJourney pic.twitter.com/wSXMW7EyDK