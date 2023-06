UMshushisi woMbuso, u-Advocate George Baloyi, utshele inkantolo ukuthi iJaji uTshifhiwa Maumela, lixinwe wukugula futhi kubukeka sengathi ukugula kwakhe kungokwesikhathi eside.

“Ijaji kalikho namhlanje ngenxa yokuxinwa wukugula futhi kungenzeka lingabi bikho ngokuqhubeka kwecala. Okwamanje sizohlalaphansi sicubungule ngendlela eya phambili,” kusho uBaloyi.

Judge Tshifhiwa Maumela may be off the #SenzoMeyiwatrial permanently "for health reasons". This was announced by State Advocate George Baloyi at the North Gauteng High Court in Pretoria this morning.

