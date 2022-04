LIHLEHLISELWE umhla ka-25 Meyi icala likaNksz Rosemary Ndlovu noNomsa Mudau abasolwa ngokwakha itulo lokubulala umyeni kaMudau, uJustice Mudau.

Laba bavele eNkantolo yeMantshi eKempton Park namuhla, kodwa icala labo lahlehliswa ngoba uNdlovu ubengenabo abameli abebemmele.

UNks Mudau owayeyiphoyisa eNorkem Park, eKempton Park, eGauteng, kuthiwa waxhunyaniswa wuNdlovu noshayasibhamu ababili, wamsiza nangamasu okubulala umyeni wakhe ukuze athole imali yomshwalense.

Kuthiwa oshayasibhamu yibona abaxhumana nabangani bakaNksz Mudau, babatshela ngetulo lokumbulala elalihlelelwe uFebhruwari 2018. UNksz Mudau waboshwa, ngemuva kwezinsuku ezintathu kwaboshwa uNdlovu, kodwa wadedelwa ngesixwayiso.

UNdlovu uvele kabili kule nkantolo njengoba ebhekene namanye amacala okwakha itulo lokubulala amaphoyisa amabili. Kuthiwa wakha itulo lokuzama ukubulala uSgt Benneth Mabunda okunguyena owayephenya amacala okubulala izihlobo nesoka lakhe, noCol Nthipe Boloka owayengumphathi esiteshini ayesebenza kuso.

Kuthiwa lawa maphoyisa ezwa ngaleli tulo ngemuva kokuboshwa kwakhe ngoMashi 2018, ngesikhathi ehluleka ukuthola ibheyili.

